Corona-Krise: Auch YouTube reduziert die Auflösung

YouTube gibt‘s im nächsten Monat nicht in HD

Durch die Selbstbeschränkung der Streaming-Anbieter dürfte das aber gar nicht notwendig werden. Konkret wird YouTube seine Videos für zunächst 30 Tage nur noch in SD-Qualität ausstrahlen und damit nicht ganz so scharf und detailliert wie in HD. Netflix hatte bereits am Donnerstagabend eine solche Maßnahme angekündigt.