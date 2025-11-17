Dieser Ort gehört fix zur 75. Tour of Austria

Vom internationalen Radsportverband UCI gab es für die 74. Ausgabe der Tour of Austria – vormals Österreich Radrundfahrt – die Bestnote in allen Bereichen. Auch die Zuschauer nahmen das größte heimische Radevent begeistert an. Man denke etwa an die Massen im Tiroler Kühtai oder bei den Salzburg-Etappen nach St. Johann und auf den Gaisberg. Bilder, die Lust auf mehr und eine Wiederholung machen!