„Gehört zum Inventar“

Dieser Ort gehört fix zur 75. Tour of Austria

Salzburg
17.11.2025 05:00
Das Peoloton rollt 2026 zum 75. Mal im Rahmen der Tour of Austria durch die Alpenrepublik.
Das Peoloton rollt 2026 zum 75. Mal im Rahmen der Tour of Austria durch die Alpenrepublik.(Bild: GEPA)

Die 75. Ausgabe der Tour of Austria soll etwas Besonderes werden und Etappenorte beinhalten, die Geschichte geschrieben haben. So oder so ähnlich könnte man die Planungen der Verantwortlichen für die kommende Edition im Jahr 2026 beschreiben. Das Bundesland Salzburg spielt längerfristig eine Rolle. 

Vom internationalen Radsportverband UCI gab es für die 74. Ausgabe der Tour of Austria – vormals Österreich Radrundfahrt – die Bestnote in allen Bereichen. Auch die Zuschauer nahmen das größte heimische Radevent begeistert an. Man denke etwa an die Massen im Tiroler Kühtai oder bei den Salzburg-Etappen nach St. Johann und auf den Gaisberg. Bilder, die Lust auf mehr und eine Wiederholung machen!

Isaac del Toro gewann die dritte Etappe 2025. Diese ging auf den Salzburger Gaisberg.
Isaac del Toro gewann die dritte Etappe 2025. Diese ging auf den Salzburger Gaisberg.(Bild: APA/EXPA)

„Dieser Ort gehört zum Inventar“
Kommendes Jahr wartet die Jubiläumsausgabe, die 75. Edition. Wie die „Krone“ erfahren hat, spielt das Bundesland Salzburg auch 2026 eine große Rolle. Anders als im vergangenen Jahr aber nicht im Doppelpack. Eine Etappe führt das Peloton wieder nach St. Johann/Alpendorf. 

Isaac del Toro vom Team UAE-Emirates XRG gewann im vergangenen Juli auch in St. Johann ...
Isaac del Toro vom Team UAE-Emirates XRG gewann im vergangenen Juli auch in St. Johann Alpendorf.(Bild: EXPA/ Johann Groder)

„Dieser Ort gehört zum Inventar“, sagte Tour-Direktor Thomas Pupp in der Vergangenheit schon mehrfach. Die Landeshauptstadt ist 2027 dann wieder im Programm. Radsport-Fans dürfen sich darüber hinaus auf die Zukunft freuen: In den kommenden fünf Jahren ist das Bundesland Salzburg stets vertreten. Entweder in Form der Region St. Johann oder der Mozartstadt. 

Ebenfalls fix: Die Jubiläumsausgabe erstreckt sich im Juli 2026 über fünf Etappen. Die Verantwortlichen würdigen nach einer einjährigen Pause auch wieder das Dach Österreichs, den Großglockner: mit einer Bergankunft! 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Porträt von Norbert Niederacher
Norbert Niederacher
Folgen Sie uns auf