Heimische Provider dürfen Video-Streaming drosseln

Mobilfunker beteuern, dass Netzkapazität reicht

Telekomanbieter wie A1 oder „3“ haben in den vergangenen Tagen mehrfach betont, dass es genügend Internetkapazitäten gebe und diese auch ausgebaut würden. Auch halte die Infrastruktur eine Zunahme an Streaming-Nutzung aus. Netflix, die ORF-TVthek und andere Anbieter passen die Qualität der Videostreams nämlich an die Bandbreite an. Viele Dienste schaffen auch bei geringer Bandbreite eine hohe Auflösung, weil sie die Streams komprimieren. Am Dienstag sagte „3“-Chef Jan Trionow, dass „Zurückhaltung beim Videostreamen“ nicht nötig sei.