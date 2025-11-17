Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FÜHRERSCHEINTRAININGS

Fahrsicherheit schenken und 25 Euro sparen

Österreich
17.11.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Houdek Photographie)

Weihnachten steht bevor und damit auch die Suche nach dem passenden Geschenk! Besondere Geschenkideen bietet dabei die ÖAMTC Fahrtechnik mit ihren Trainings für alle, insbesondere auch für Führerscheinneulinge. Zum Verschenken oder selber Wünschen.

Fahrsicherheitstraining für den B-Führerschein

Drei bis neun Monate nach bestandener B-Führerscheinprüfung muss das verpflichtende Fahrsicherheitstraining absolviert werden. Bei der ÖAMTC Fahrtechnik gilt dabei das Motto „Lernen durch Erleben“. Alle Fahrmanöver werden mit realitätsnahem Tempo gefahren. Jeder fährt selbst, nur Danebensitzen gibt es nicht. Die geschulten Instruktoren führen strukturiert durch das Training und geben Feedback auf Augenhöhe.

Zitat Icon

„Bei unseren Trainings lernt man in geschützter Atmosphäre, wie man das eigene Fahrzeug in den verschiedensten Fahrsituationen – auch im Grenzbereich – beherrscht. Wichtige Manöver werden nachhaltig trainiert und verinnerlicht, was im Ernstfall lebensrettend sein kann.“

Roland Frisch, Chefinstruktor PKW der ÖAMTC Fahrtechnik

Bild: HOUDEK PHOTOGRAPHIE

Fahrsicherheitstraining für den A-Führerschein

Auch für Motorradfahrer heißt es nach zwei bis zwölf Monaten ab zum verpflichtenden Fahrsicherheitstraining. Die Zweiradzentren, etwa in Teesdorf vor den Toren Wiens, verfügen über griffigen Asphalt und weitläufige Pisten. Unter Anleitung erfahrener Motorradinstruktoren werden Lenktechnik, verschiedene Kurventechniken und die richtige Blicktechnik, Bremsübungen, Handlingtraining, Ausweichmanöver und noch einiges mehr trainiert.

Zitat Icon

„Weitere zwei Monate später sehen wir uns zur Perfektionsfahrt. Für diese geführte Motorradausfahrt haben wir wunderschöne Strecken ausgewählt, die wir in der Kleingruppe fahren.“

Georg Scheiblauer, Chefinstruktor Motorrad der ÖAMTC Fahrtechnik

Bild: HOUDEK PHOTOGRAPHIE

(Bild: Houdek Photographie)

Mobil mit 15 Jahren

2 Monate vor dem 15. Geburtstag kann die Mopedausbildung begonnen werden. 6 Einheiten Theoriekurs, theoretische Mopedprüfung, 6 Praxiseinheiten in geschützter Umgebung im Fahrtechnik Zentrum und eine geführte zweistündige Ausfahrt im Straßenverkehr – schon ist der Mopedführerschein in der Tasche. Ständige Begleiter sind dabei die erfahrenen Instruktoren, die mit Tipps und Feedback zur Seite stehen. Exklusiv in den Zentren Teesdorf, Marchtrenk und St.Veit/Glan. Leihmoped für jeden Teilnehmer inklusive.

(Bild: Houdek Photographie)

Leichtmotorräder im Trend

Ohne A-Schein auch auf 2 Rädern Gas geben? Kein Problem mit dem Code 111. Mit dem Umstieg auf ein Leichtmotorrad gehören Stau- und Parkplatzsorgen der Vergangenheit an. 5 Jahre uneingeschränkter B-Führerscheinbesitz sowie ein Tag Praxisausbildung etwa bei der ÖAMTC Fahrtechnik, und schon wird der sogenannte Code 111 in den Führerschein eingetragen. Gratis Leihmotorrad für das Training inklusive, keine Prüfung erforderlich.

Weihnachtsbonus nutzen

Viele ÖAMTC Fahrtechnik Gutscheine sind jetzt dank Weihnachtsbonus um 25,- € günstiger und in allen acht ÖAMTC Fahrtechnik Zentren, an den ÖAMTC Stützpunkten (ausgenommen Vorarlberg) und unter fahrtechnik-gutschein.at erhältlich.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
177.663 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
134.650 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
99.867 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
818 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
704 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Österreich
FÜHRERSCHEINTRAININGS
Fahrsicherheit schenken und 25 Euro sparen
Volle Öffis, Gedränge
Tausende stürmen jetzt schon die Christkindlmärkte
Gruselige Überraschung
„Riesenspinne kroch aus meinem Weihnachtspaket!“
Krone Plus Logo
Machtkampf eskaliert
Kommandant entlassen: Rotkreuzler starten Revolte
In Döblinger Lokal
An Gansl verschluckt: Kellner wurden Lebensretter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf