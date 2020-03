Handynetz und Internet in Österreich stabil!

Provider dürfen Streaming drosseln, wenn notwendig

Während die Netzwerkinfrastruktur in Österreich dem erhöhten Andrang bislang gut standhalten, hat man in der Schweiz damit begonnen, Internetnutzer zur Datensparsamkeit zu mahnen. Vor allem Video-Streaming durch die vielen Menschen daheim erweist sich dabei als Belastungsprobe. In der Schweiz erwägt man daher nun, Streaming-Dienste zu sperren. Hierzulande haben die Provider bereits grünes Licht für Drossel-Maßnahmen, sollten sie notwendig werden. Die EU-Kommission ist indes an den US-Streaming-Giganten Netflix herangetreten, damit dieser von sich aus den Datenverbrauch seiner Aktivitäten reduziert.