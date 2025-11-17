Lachende Politiker lösen Fairness-Debatte aus

„Würde man eher bei rechten Parteien vermuten“

Gleichzeitig spart Unfried auch nicht mit Kritik, gerade in Richtung Heimerl-Lesnik: „Die Grünen waren eigentlich immer eine Partei, der das harmonische gesellschaftliche Zusammenleben wichtig ist und bei der sich einige mit der Wirkung von Sprache auseinandersetzen. Dass die konstruktiven Kräfte der Grünen den internen Machtkampf verloren haben und man nun einen Diskurszugang wählt, den man eher bei rechten Parteien vermuten würde, ist für St. Pölten sehr schade und für das gesellschaftliche Zusammenleben schädlich.“