Wegen Corona: Die Ampeln stehen überall auf Rot

Motorsportveranstaltungen? Aktuell reine Utopie und höchstens ein schöner Gedanke in den Köpfen Tausender Benzinbrüder. Während es in Corona-Zeiten natürlich weitaus wichtigere Themen gibt als die Rückkehr an irgendwelche Rennstrecken, drängt sich allerdings schon die Frage auf, wann und ob einige Rennserien oder Events in den nächsten Monaten in der Steiermark überhaupt steigen können. Ein kleiner Überblick.