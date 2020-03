Tirol hilft z‘samm: Von Einkauf bis Spaziergang

Gassi gehen wird übernommen

So bietet etwa der Verein „Tierisch glücklich“ an, in der Zeit der Ausgangseinschränkung auf Grund des Coronavirus, Menschen, die nicht in der Lage sind, selbst ihren Hund auszuführen oder die zur hohen Risikogruppe gehören (ältere und kranke Menschen) beim Hundespaziergang zu unterstützten. Bei Bedarf können Sie sich an Obfrau Sabine Wolszky wenden.