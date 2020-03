Hyundai i10: Wie wenig Auto braucht der Mensch?

Zugegeben, es ist für den Fahrer nicht leicht, eine optimale Sitzposition zu finden. Das liegt aber nicht daran, dass das Auto zu klein ist, sondern an den eingeschränkten Verstellmöglichkeiten des Lenkrades. Das geht nur vertikal, herausziehen lässt es sich nicht. So sitze ich mit meinen 1,88 m immer leicht gequält. Beim Probesitzen im Stand fällt das noch gar nicht so auf, also unbedingt Probe fahren!