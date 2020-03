„Unser Herz füreinander ist auf Probe gestellt“

Dritter Todesfall in Deutschland bestätigt

In Deutschland ist ein dritter Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es handele sich um eine Person aus dem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, sagt ein Vertreter des Kreises. Zuvor waren bereits ein Mann aus dem besonders von dem Ausbruch des Coronavirus betroffenen Kreis Heinsberg und eine Frau in Essen den Folgen der Erkrankung erlegen.