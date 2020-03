Auch Oberösterreich macht wegen Corona dicht

Die Bundesregierung hat es vorgemacht, Oberösterreich schließt sich an! Die Zahl der positiven Corona-Fälle ist auf 28 gestiegen – nicht alle Fälle stammen von der Busreise nach Südtirol, es gibt eine neue Infektionskette. Die klare Botschaft an die Bevölkerung: An Schwächere denken, das soziale Leben einschränken.