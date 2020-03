Wirbel um Asbest beim Kindergarten

Asbest ist ein giftiger und krebserregender Stoff, der früher in Dächern und Brandschutzwänden verbaut wurde. Seit 1990 ist das Material in Österreich verboten. Trotzdem ist es in älteren Häusern noch immer verbreitet. „So lange es nicht freigesetzt wird, besteht aber keine Gefahr“, so Experten. Auch das Dach des alten Kindergartens in Wiesfleck soll aus Asbest bestehen. Deshalb müsste bei den Abrissarbeiten besonders vorsichtig vorgegangen werden, um eine Belastung der Umgebung mit den Fastern zu verhindern.