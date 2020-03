Spitze der SP Eisenstadt tritt überraschend zurück

Leicht hatte es die SPÖ in der ÖVP-dominierten Landeshauptstadt noch nie. In den vergangenen Jahren kam es zudem zu personellen Änderungen. 2018 legte Günter Kovacs das Amt des Vizebürgermeisters und den Stadtparteivorsitz nieder. Kurz darauf zog sich die Kovacs-Vertraute Wisak ebenso zurück - nicht ohne Nebengeräusche. Im Vorjahr kam sie zurück. In der Zwischenzeit übernahm Lisa Vogl Vorsitz und Vizebürgermeisteramt. Jetzt gab sie mit Wisak und Wagner den Rücktritt mit 30. September bekannt. Bis dahin soll ein Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl in zwei Jahren gefunden werden.