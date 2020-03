Sudanesischer Premier entging Bombenanschlag

Der sudanesische Ministerpräsident Abdullah Hamdok ist am Montag einem Anschlag auf seinen Konvoi unverletzt entkommen. Die staatliche Nachrichtenagentur SUNA meldete, Hamdok gehe es gut. Er sei an einem sicheren Ort, nachdem sein Konvoi in der Früh in Khartum Ziel eines Attentats war.