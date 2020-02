Sudan will Ex-Präsident Bashir ausliefern

Die Regierung des Sudans hat sich nach eigenen Angaben mit Rebellen auf eine Auslieferung des gestürzten Präsidenten Omar al-Bashir an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) geeinigt. „Diejenigen, die von dem Gericht beschuldigt werden, müssen dorthin gehen“, teilte Mohamed al-Taishay, ein Mitglied des im Sudan derzeit regierenden Souveränen Rats, am Dienstag mit. Der Vertreter der Übergangsregierung kündigte zudem die Einrichtung eines Sondergerichts zur Untersuchung der in der Krisenregion Darfur begangenen Verbrechen an. Eine Sprecherin des Strafgerichtshofs konnte die geplante Auslieferung noch nicht bestätigen.