Nordkorea feuert mehrere Projektile ins Meer

„Provokative Aktionen“

Deutschland und vier weitere europäische Länder hatten nach dem ersten Raketentest durch Nordkorea in diesem Jahr am Sitz des UN-Sicherheitsrats in New York von „provokativen Aktionen“ gesprochen. Nordkorea müsse sinnvolle Schritte zur Abschaffung seiner Massenvernichtungswaffen unternehmen. Nordkoreas Außenministerium wies die Kritik zurück und warf den Ländern vor, „ein absurdes Argument“ zu wiederholen, wann immer es Militärübungen durchführe.