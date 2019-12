Nordkorea: „Atom-Abrüstung vom Tisch“

Der Ton zwischen den USA und Nordkorea wird wieder schärfer. Nachdem Nordkoreas Vizeaußenministerin Choe Son Hui am Freitag angesichts jüngster indirekter Drohungen des US-Präsidenten von einem „Rückfall eines dementen Alten“ sprach, hat am Samstag der nordkoreanische Botschafter bei der UNO den Gesprächen über eine atomare Abrüstung eine Absage erteilt. In einer Stellungnahme der Nordkoreaner hieß es, „langwierige Gespräche“ mit den USA seien derzeit nicht nötig und eine Denuklearisierung sei vom Tisch.