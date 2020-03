Cyberspionage: Chinesen erheben Vorwürfe gegen CIA

Handelskrieg und Spionagevorwürfe

Die Anschuldigungen aus Peking kommen just in einer Zeit, in der die USA China immer offensiver beschuldigen, im Ausland Daten abzusaugen. Dafür greife etwa der chinesische Huawei-Konzern auf eine für Behörden in Mobilfunknetzen installierte Überwachungsschnittstelle zurück, heißt es aus den USA. Huawei dementiert diese Vorwürfe und ortet eine politische Kampagne gegen das Unternehmen.