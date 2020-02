Chinesische Militärs wegen Hackings angeklagt

Die USA haben nach einem Hacker-Großangriff auf den US-Finanzdienstleister Equifax vier Angehörige der chinesischen Volksbefreiungsarmee angeklagt. Sie hätten sich 2017 in die Computersysteme von Equifax eingeschleust und Daten von rund 145 Millionen US-Bürgern gestohlen, erklärte das US-Justizministerium am Montag in Washington.