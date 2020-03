52-Jähriger stürzte von vier Meter hohem Hausdach

Ein 52-jähriger Landwirt ist am Samstagvormittag in Obertilliach (Osttirol) aus rund vier Meter Höhe von einem Dach abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann wollte das Dach des Futterhauses von Eis zu befreien. Als sich eine größere Eisplatte löste, verlor auch der 52-Jährige den Halt und stürzte in die Tiefe, informierte die Polizei.