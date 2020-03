JAAAAAA! Nina Ortlieb holt ersten Weltcuptriumph!

Über 25 (!) Jahre, exakt 9.184 Tage, mussten Vorarlbergs Ski-Damen darauf warten, einen Weltcup-Super-G zu gewinnen. Am 7. Jänner 1995 war es die Montafonerin Anita Wachter, die in Haus im Ennstal den bis heute letzten Sieg einfahren konnte. Den generell letzten Weltcupsieg einer Vorarlberger Skidame konnte Christine Scheyer vor über drei Jahren, am 15. Jänner 2017, bei der Abfahrt in Zauchensee holen.