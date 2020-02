Föhnwind riss Bäume mitsamt Wurzeln aus

Der starke Föhnwind riss Freitagmittag in Grafenstein insgesamt sechs Bäume mitsamt ihrer Wurzeln aus der Erde. Den Dachstuhl und die Fassade eines am Waldrand stehenden Hauses streiften die Gewächse nur knapp. Das Einfahrtstor und ein Maschendrahtzaun wurden beschädigt. Das Wohnhaus ist unbewohnt; so kam niemand zu Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein rückte aus.