Mehr Schutz für Senioren vor Neffen-Trick-Betrug

„Krone“: Die Generationen 60+ und höher wachsen kräftig, damit werden auch die potenziellen Opfer mehr. Auch Thema für eine Seniorenorganisation?

Josef Pühringer: Jawohl! Das Thema Sicherheit ist derzeit sogar ein Schwerpunkt bei uns. Denn sie beschäftigt neben Gesundheit und Pflege die Generation 60+ am meisten. Wir machen Vorträge in den Bezirken, in Kooperation mit der Polizei: Was kann man selbst dazu beitragen, damit man sicherer wohnen und sicherer leben kann? Darum geht’s.