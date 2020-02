Schwaz: Arbeitende Eltern nicht „bestrafen“

Nachmittagsbetreuung finanzierbar

Auch der Tarif pro Kindergarten-Monat ist mit 64 Euro einheitlich. Freilich wird bei den Vier- und Fünfjährigen der Bundeszuschuss von 45 Euro abgezogen. Die Stundensätze sind so gestaltet, dass Kosten bei einer Nachmittagsbetreuung nicht „explodieren“. „Das hilft natürlich Eltern, die ihre Kinder auch am Nachmittag betreuen lassen. Oder jenen, die am Nachmittag hin und wieder wichtige Termine haben. Da genügt eine kurzfristige Anmeldung.“ In Schwaz wird es ab Herbst sechs städtische Kinderbetreuungseinrichtungen mit insgesamt 25 Gruppen (Kindergarten, Hort, Krippe) geben. Eine Koordinationsstelle für Kindergärten (städtisch oder auch privat) im Rathaus hilft, alle Wünsche zu erfüllen.