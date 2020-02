„Little Hope“: Der Horror geht in die zweite Runde

Publisher Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games („Until Dawn“) haben nach „Man of Medan“ mit „Little Hope“ den zweiten Teil ihres Episoden-Horror-Games „The Dark Pictures“ angekündigt. Vier Studenten und ihr Lehrer sind darin in der namensgebenden Stadt Little Hope gefangen und versuchen vor den albtraumhaften Erscheinungen zu fliehen, die sie „erbarmungslos durch den dichten Nebel verfolgen“, so Bandai Namco in einer Mitteilung. Erscheinen soll der Titel diesen Sommer für PC, PS4 und Xbox One.