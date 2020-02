Frankfurt-Match: Autofahrer werden ausgesperrt

Parkplätze nur für Zugangsberechtigte

Erstmals gibt es darum keine Parkplätze für Besucher vor dem Stadion. „Den Platz benötigen wir für die Fahrzeuge der Einsatzkräfte, bestätigt eine Polizeisprecherin. Nur VIP-Gäste, Besucher mit Zugang zum Skyboxen-Bereich und Medienvertreter haben Zutritt. Das übliche Chaos rund um das Stadionareal soll so laut den Behörden vermieden werden. Ottonormal-Fans müssen also öffentlich zum Stadion anreisen oder zu Fuß vom Messeareal in Salzburg-Liefering oder dem Designer-Outlet in Wals-Siezenheim zur Red Bull-Arena gehen. Die Exekutive hat deshalb bereits vor rund einer Woche empfohlen, mit den Öffis zum Spiel anzureisen. „Generell muss an diesem Tag mit einem erhöhten Verkehrs- und Stauaufkommen in der Stadt gerechnet werden“, schreibt die Polizei in einer Aussendung.