Schneefall - am Nachmittag klart es wieder auf

Die Schneefallgrenze sinkt bis auf 500 Meter Seehöhe. Die Tageshöchsttemperaturen werden zwischen zwei und vier Grad liegen. Auf einigen Bergstraßen besteht Kettenpflicht: Seebergsattel, Nassfeld, Loiblpass, für alle Fahrzeuge bei Fahrten über den Katschberg, auf der Flattnitz in beiden Richtungen und am Falkertsee in beiden Richtungen.