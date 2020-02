Empörung über die Daten-Weitergabe

„Es ist schwer zu glauben, dass es keinen anderen Weg gibt, die Medikamentenversorgung sicherzustellen, ohne Patientendaten verkaufen zu müssen. Meine Apotheke muss schließlich auch keine personalisierten Angaben an Pharmariesen übermitteln, und trotzdem bekomme ich dort die Medikamente, die ich regelmäßig brauche“, ist für den SPÖ-Landespolitiker schlichtweg skandalös, was in der Gesundheitspolitik des Landes abläuft. Dass milliardenschweren Pharmakonzernen sensible Daten übermittelt werden, ist für den roten Gesundheitssprecher ein Skandal. „Ich vermute, dass dies ohne Wissen und Einverständnis der Oberösterreicher passiert“, fordert Binder vollste Aufklärung.