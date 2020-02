Alko-Lenker (21) kracht gegen Betonwand

„Stark alkoholisiert“

Der Einheimische zog sich erhebliche Verletzungen zu - nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. „Ein bei ihm durchgeführter Alko-Test ergab eine starke Alkoholisierung“, so die Ermittler weiter. Am Pkw entstand Totalschaden.