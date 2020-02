Bitteres Blech-Pech für Bregenzer Segler

In den abschließenden drei Rennen der Goldflotte landeten die Weltranglistenzweiten aus Österreich auf den Rängen 12, 20 und 2. Damit gingen sie von Position drei in das Medal Race. Trotz einer Strafdrehung gleich nach dem Start kämpfte sich das OeSV-Duo bei schwierigen Bedingungen noch auf den sechsten Platz vor. Da die Deutschen Eric Heil und Thomas Plößl als direkte Konkurrenten das Rennen gewannen, fielen Bildstein/Hussl auf Rang vier zurück. Peter Burling und Blair Tuke aus Neuseeland holten sich hingegen ihren sechsten WM-Titel, Silber ging an die Spanier Diego Botín und Iago López Marra.