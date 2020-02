Schüler machen jetzt für ihren Lehrer mobil

Eine Unterschriftenaktion wurde gestartet, außerdem wenden sich die Jugendlichen mit einem Brief an die Öffentlichkeit. Die Schüler nehmen darin auch zu den Vorwürfen, die gegen den 52-jährigen Lehrer erhoben werden, Stellung: „Ihm wird ja vorgeworfen, er sei ein schlechtes Vorbild für Schüler. Aber gibt es ein besseres Vorbild als jemanden, der sich dafür einsetzt, dass wir Schüler für unser Berufsleben etwas lernen?“ Das Schreiben endet mit dem Wunsch, „dass unser Lehrer wieder an die Schule zurückkommt“.