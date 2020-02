Abgeführt: Jetzt spricht der Grazer Lehrer

Blaulicht, Hundegebell, Schreie: Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstag an der Grazer Landesberufsschule 1 ab. Weil ein Lehrer seine Kollegin bedroht haben soll, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot aus. „Ich wurde behandelt wie ein Schwerkrimineller“, meldet sich nun der 52-jährige Pädagoge in der „Krone“ zu Wort. Der Konflikt spitzt sich weiter zu.