„Darksiders Genesis“ metzelt sich auf die Konsolen

Zwei Monate nach der PC-Version können sich seit Freitag auch Besitzer von PS4, Xbox One und Switch in THQ Nordics „Darksiders Genesis“ nach „Diablo“-Manier in die Schlacht stürzen. Gamer können darin wahlweise alleine oder zu zweit als „Strife“ und sein apokalyptischer Reiter-Bruder „War“ kämpfen und so von vernichtenden Nah- und Fernkampfangriffen Gebrauch machen.