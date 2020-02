230 Pflege-Mitarbeiter machten ihre Drohung wahr

Die Angestellten der Sozialwirtschaft kommen in Fahrt. Nachdem beim ersten Warnstreik in Salzburg am Dienstag die Streikenden noch sehr verunsichert waren, kamen ihre Kollegen bei der Volkshilfe und Lebenshilfe am Donnerstag ordentlich in die Gänge. Ihre Forderung ist eigentlich ein alter Hut, heute aber drängender als je, sagte Stefan Wutscher, Betriebsrat bei der Lebenshilfe Salzburg: „Die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche gibt es schon lange. Bisher wurde sie aus den Verhandlungen aber immer gestrichen. Ab heuer wird bei den schlechten Arbeitsbedingungen aber nicht mehr weggeschaut!“ Die Mitarbeiter zeigen sich kampfbereit und rücken von ihrer Forderung keinen Zentimeter ab. Sie ist die Reaktion auf die enorme Arbeitszeitverdichtung der vergangenen Jahr