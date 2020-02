Fantasy-Autorin über Nacht

Ich habe schon viele Hobbys ausprobiert, aber nie hat mich etwas so fasziniert wie das Schreiben, schwärmt Janette, die einst auch als Damülser Schneekönigin für Aufsehen sorgte. Wie im Schlaf kam dem Fantasy-Fan die Eingebung. „Eines Nachts hatte ich im Halbschlaf eine Idee - und die hat mich nicht mehr losgelassen“, erzählt sie und brachte alles gleich tags darauf zu Papier. Die ersten paar Seiten präsentierte sie ihrem Mann. „Was? Das hast du geschrieben?“, fragte er verwundert. Da er die Story nicht von einer professionellen Geschichte unterscheiden konnte, beschloss Janette, weiterzuschreiben. „Ich war Feuer und Flamme. Gleich nach der Arbeit bin ich sofort an den Laptop ran und habe wild darauf losgetippt.“ So wild, dass sie innerhalb weniger Monate schon ihr Buch fertig hatte - den ersten Teil ihrer „Fenrir-Saga“. Neben mehreren Stunden pro Tag hat es sie natürlich auch einige schlaflose Nächte gekostet. „Ich habe keinen detaillierten Plot wie andere Autoren, meine Geschichte formt sich im Kopf“, berichtet sie.