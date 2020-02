Skifahrer (48) kracht in Tirol gegen Bäume: Tot!

Tödlicher Skiunfall am Sonntagnachmittag im Tiroler Oberland Ein 48-jähriger Deutscher kam im Skigebiet See (Bezirk Landeck) aus bisher ungeklärter Ursache von der Piste ab und prallte gegen eine Baumgruppe. Im steil abschüssigen Waldgelände blieb er schwer verletzt liegen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann an der Unfallstelle.