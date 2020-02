Weiterentwicklung: Platz für Natur und Kreativität

„Haben viele Möglichkeiten“

Wo die Reise der Schwanenstädter hingehen soll? Die Joka-Chefs haben viele Projekte gestartet. Nach den Investitionen in die neuen Schauräume in St. Pölten und Villach im Vorjahr soll heuer noch der Standort in Graz modernisiert werden. Auch die Homepage des Unternehmens wird derzeit modernisiert, soll bis Ende März im neuen „Kleid“ online gehen. „Samt Konfigurator“, erzählt Kapsamer-Fellner. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. „Wir produzieren in Schwanenstadt vor Ort, haben hier viele Möglichkeiten“, betont Johann Kapsamer.