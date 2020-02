Tote und Verletzte bei Unruhen in Kasachstan

Es müssten jene zur Verantwortung gezogen werden, die zu Hass zwischen Volksgruppen aufriefen, Gerüchte verbreiteten und Desinformation betrieben, sagte Tokajew. Er wies in einer auch als Video verbreiteten Rede zudem humanitäre Hilfe für die Menschen in dem Gebiet an. „Am wichtigsten ist es jetzt, die Bevölkerung zu beruhigen“, sagte er. Eine Regierungskommission solle sich um die Lage kümmern. In dem Steppenstaat - eine autoritär regierte frühere Sowjetrepublik - ist Armut trotz des Ölreichtums weit verbreitet.