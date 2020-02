Erneut junge Frau auf offener Straße attackiert

Schon wieder hat ein offenbar psychisch kranker Mann eine ihm völlig unbekannte Frau auf offener Straße mit einem Messer angegriffen: Am Donnerstagnachmittag packte der 25-Jährige in der Innenstadt von Feldkirch in Vorarlberg die 20-Jährige von hinten und hielt ihr ein Küchenmesser an die Kehle. Die Mutter der 20-Jährigen ging gerade noch dazwischen, wodurch dem Opfer die Flucht gelang. Der Angreifer konnte von mutigen Passanten überwältigt werden.