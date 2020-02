Erstaunliche Fakten: So ticken Tesla-Fahrer

Tesla nimmt gerade richtig Fahrt auf. Statt Fahrzeugen explodiert mittlerweile der Börsenkurs, das Unternehmen fährt Absatzrekorde ein, Boss Elon Musk berauscht sich (jedenfalls öffentlich) nicht mehr an Drogen, sondern am Erfolg. Möglicherweise ist das alles erst der Anfang. Aber was sind das für Leute, die auf Tesla stehen?