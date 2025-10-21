Darum werden Gas und Strom jetzt noch teurer

Strom kostet „nur“ bis 58 Euro im Jahr mehr

Etwas glimpflicher ist es beim Strom: Dort verteuern sich die Netzkosten für die Konsumenten im Schnitt „nur“ um 1,1 Prozent. Am meisten belastet werden die Burgenländer, wo ein Haushalt mit dem Normverbrauch von 3500 kWh im Jahr gleich um rund 58 Euro mehr zahlen wird müssen. Auch Tiroler und Niederösterreicher greifen künftig spürbar tiefer in die Taschen. Immerhin in fünf Bundesländern hingegen werden die Netze sogar billiger, am meisten in Salzburg (Ersparnis knapp 36 Euro im Jahr).