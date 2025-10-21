Experte packt aus: „Nur Sammler sind so verrückt!“

Umschleifen wäre möglich – aber sinnlos

Schröck: „Viele der alten Diamanten sind im Rosenschliff gearbeitet. Damals wollte man große, auffällige Steine. Heute achtet man auf Qualität – und genau die fehlt.“ Beim Versuch, einen dieser Steine in modernen Brillantschliff zu bringen, würden 20 bis 50 Prozent des Gewichts verloren gehen – und damit auch der Wert. „Bei kleinen Steinen lohnt sich das nicht. Man hätte am Ende winzige, mittelmäßige Brillanten.“