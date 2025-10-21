Liverpool vor Spiel in Frankfurt: Flugzeug kaputt

Der Flieger war defekt – wesegen der FC Liverpool am Dienstag seine Reise nach Frankfurt für das dort am Mittwoch steigende Champions-League-Spiel nicht planmäßig antreten konnte.
Für 19 Uhr wäre die obligate Vorschau-Pressekonferenz im Frankfurter Stadion angesetzt gewesen. Fürs Podium wären Cheftrainer Arne Slot und Spieler Dominik Szoboszlai geplant gewesen. Laut „Bild“ warteten auch schon etliche wissbegierige Journalisten in den Medienräumlichkeiten. Allerdings vergeblich. Nach und nach wurde klar: Der Termin wird gar nicht stattfinden. Grund: Liverpools Mannschaftsflieger war defekt, konnte nicht abheben. Unangenehm.
Landung kurz nach 22 Uhr
Inzwischen Liverpool in Frankfurt angekommen. Der Ersatzflieger war laut „Bild“-Informationen um kurz nach 22 Uhr gelandet. Pressekonferenz gab‘s keine Mehr – stattdessen den direkten Weg ins Hotel. Schlaf ist angesagt. In der Champions-League-Partie am Mittwoch, Anpfiff 21 Uhr, sollen schließlich Punkte her. Die waren ja zuletzt Mangelwaren.
Krisenmodus
Schließlich weilt Liverpool nach der vierten Pflichtspiel-Niederlage in Folge im Krisenmodus. Arne Slot, der noch vor wenigen Monaten als Meistertrainer gefeiert wurde, sieht sich plötzlich mit Kritik konfrontiert. „Natürlich ist man besorgt, wenn man viermal hintereinander verliert. Man muss sich Sorgen machen, weil man weiß, wie es im Fußball läuft“, sagte der 47-jährige Niederländer nach der 1:2-Niederlage in der englischen Fußball-Premier-League gegen Manchester United.
Davor hatte es für den 20-fachen Meister in der Liga auch schon beim 1:2 bei Oliver Glasners Crystal Palace und 1:2 bei Chelsea sowie in der Champions League beim 0:1 bei Galatasaray Istanbul keine Punkte gegeben. Es ist die längste Niederlagenserie der „Reds“ seit November 2014. Slot bezeichnete es als nächste Challenge, nachdem er jene als Nachfolger des deutschen Kulttrainers Jürgen Klopp gemeistert habe. „Als Trainer hat man ständig mit Herausforderungen zu tun. Wenn du gewinnst, willst du, dass es so weiterläuft. Wenn du verlierst, willst du so schnell wie möglich wieder gewinnen“, meinte Slot.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.