Liverpool vor Spiel in Frankfurt: Flugzeug kaputt

Davor hatte es für den 20-fachen Meister in der Liga auch schon beim 1:2 bei Oliver Glasners Crystal Palace und 1:2 bei Chelsea sowie in der Champions League beim 0:1 bei Galatasaray Istanbul keine Punkte gegeben. Es ist die längste Niederlagenserie der „Reds“ seit November 2014. Slot bezeichnete es als nächste Challenge, nachdem er jene als Nachfolger des deutschen Kulttrainers Jürgen Klopp gemeistert habe. „Als Trainer hat man ständig mit Herausforderungen zu tun. Wenn du gewinnst, willst du, dass es so weiterläuft. Wenn du verlierst, willst du so schnell wie möglich wieder gewinnen“, meinte Slot.