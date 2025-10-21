Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brisante Angelegenheit

Es wird nix! „Beispiellose Chance“ ist dahin

La Liga
21.10.2025 23:01
Die Granden des FC Barcelona (im Bild Pedri, Kounde, Yamal, von links) werden am 20. Dezember ...
Die Granden des FC Barcelona (im Bild Pedri, Kounde, Yamal, von links) werden am 20. Dezember nicht in Florida auflaufen.(Bild: AFP/APA/Josep LAGO)

Das umstrittene US-Gastspiel der spanischen Fußball-Meisterschaft in Miami ist abgesagt worden. Der FC Barcelona und Villarreal sollten am 20. Dezember in Florida aufeinandertreffen, laut Angaben der spanischen Liga vom Dienstag kam nach Diskussionen mit dem Vermarkter nun aber das Aus. Man bedauere zutiefst, dass „das Projekt, das eine historische und beispiellose Chance für die Internationalisierung des spanischen Fußballs darstellte, nicht umgesetzt werden kann“, hieß es.

0 Kommentare

Gegen die Austragung der Partie im Hard Rock Stadium von Miami hatten in den vergangenen Wochen Fans und auch Spieler protestiert. Kritik kam auch aus den Reihen der Barca-Profis und von Trainer Hansi Flick. Es wäre das erste spanische Ligaspiel gewesen, das außerhalb von Spanien stattfindet.

Lesen Sie auch:
Die drei Torschützen vom FC Barcelona jubelten über den 6:1-Kantersieg.
Champions League
Lopez führt Barcelona per Hattrick zum Kantersieg
21.10.2025

Lücken im Reglement
Die UEFA hatte dem Spiel „ausnahmsweise“ und „widerstrebend“ zugestimmt, weil auf FIFA-Ebene Lücken im Reglement bestünden. Diese würden überarbeitet. Auch die italienische Serie A will in dieser Saison eine Ligapartie im Ausland austragen. Die Partie zwischen Milan und Como im Februar findet in Perth (Australien) statt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
143.320 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.446 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
88.497 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Mehr La Liga
„Deutliches Zeichen“
Überraschung! FC Bayern fällt Trainer-Entscheidung
Klare Meinung
Matthäus: „Bayern muss sich mit ihm beschäftigen“
Deutsche Bundesliga
Ilzer-Elf gewinnt 3:0 und klettert auf Platz acht
Krone Plus Logo
„Krone“ in München
Bayerns „Schlauchboot“ ist voll mit Millionen
Deutsche Bundesliga
Grifo rettet Freiburg einen Punkt gegen Frankfurt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf