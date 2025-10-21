Es wird nix! „Beispiellose Chance“ ist dahin

Das umstrittene US-Gastspiel der spanischen Fußball-Meisterschaft in Miami ist abgesagt worden. Der FC Barcelona und Villarreal sollten am 20. Dezember in Florida aufeinandertreffen, laut Angaben der spanischen Liga vom Dienstag kam nach Diskussionen mit dem Vermarkter nun aber das Aus. Man bedauere zutiefst, dass „das Projekt, das eine historische und beispiellose Chance für die Internationalisierung des spanischen Fußballs darstellte, nicht umgesetzt werden kann“, hieß es.