Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren

Schuld ist wohl der Dollar

Laut den Analysten des Handelshauses Activtrades stehen hinter dem plötzlichen Einbruch vor allem Kursgewinne des US-Dollars. Wird der Dollar stärker, verteuert sich das in Dollar gehandelte Gold für Käufer in anderen Währungsräumen – die Nachfrage sinkt. Hinzu kamen positive Signale aus Washington: US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, beim geplanten Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Südkorea auf eine Einigung im Handelskonflikt hinzuarbeiten.