Lkw fuhr rückwärts und überrollte 85-jährige Frau

Tödlicher Unfall Dienstagmittag in Neustift im Stubaital: Ein Lenker eines Pritschenwagens übersah beim Rückwärtsfahren eine 85-jährige Frau, die auf einem Rollator auf derselben Straße unterwegs war. Sie hatte die Gefahr offenbar nicht wahrgenommen.
Am Dienstag um 13.11 Uhr lenkte ein 40-jähriger Österreicher in Neustift im Stubaital einen Pritschenwagen auf der derzeit im Umbau befindlichen Gemeindestraße Uferweg rückwärts talauswärts. Der Lkw hat in der Fahrerkabine kein Heckfenster, weshalb der Lenker mit den Seitenspiegeln zurücksetzte.
Frau nahm Lkw offenbar nicht wahr
Zur selben Zeit ging eine 85-jährige Österreicherin mit ihrem Rollator ebenfalls auf dem Uferweg talauswärts. Sie dürfte dabei den hinter ihr heranrollenden Lkw nicht wahrgenommen haben. Der Lkw erfasste die Frau und überrollte sie mit den hinteren Zwillingsrädern.
Lenker leistete Erste Hilfe
Der 40-Jährige hielt sofort an und leistete mit anderen Bauarbeitern Erste Hilfe. Die folgende Reanimation durch die Rettungskräfte verlief erfolglos. Die 85-jährige Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine gerichtliche Obduktion sowie die Begutachtung des Fahrzeuges durch einen KFZ-Sachverständigen an.
