Warum in Innsbruck 2031 Wohnungen leer sind

„Wir stehen da vor gewissen Problemen“

Auch deshalb hat der Landtag einstimmig 2018 die Leerstandserhebung für Innsbruck beschlossen. „Wir stehen da aber vor gewissen Problemen“, erklärte Wohnbau-LR Beate Palfrader: „Einerseits rückt der Energieversorger keine detaillierten Stromverbrauchsdaten heraus, andererseits ist der Gebäude- und Wohnungsregister in Innsbruck in einem desolaten Zustand. 52.000 Personen in Innsbruck können keiner konkreten Wohnung zugewiesen werden“, sagte Palfrader.