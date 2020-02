Männliche Leiche in Auffangbecken entdeckt

Florianijünger fanden leblos treibenden Mann

Als die Norweger auch am Dienstag noch nichts von ihrem Freund hörten, wandten sie sich gegen 16 Uhr an die Polizei und gaben an, dass ihr Kollege vermisst sei. Noch am Abend wurde eine Suchaktion eingeleitet. Es waren schließlich die Florianijünger der Freiwilligen Feuerwehr Fügen, die den 40-Jährigen gegen 19.15 Uhr leblos treibend im Auffangbecken des Dorfbaches im Recyclinghof auffanden.