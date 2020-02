Toter in Liftschacht: Verbrechen ausgeschlossen

Ein 93-Jähriger, der am Samstag tot im Liftschacht eines Linzer Hochhauses gefunden wurde, ist an schweren Kopfverletzungen gestorben. Eine Obduktion ergab keinen Hinweis auf Fremdverschulden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Unfallhergang war aber nach wie vor unklar. Die Feuerwehr hatte bereits am Vorabend mehrere Personen aus dem defekten Lift befreit und ihn dann außer Betrieb genommen.