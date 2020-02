Todesopfer (93) stoppte Lift vermutlich selbst

Mutmaßungen

Hausbewohner glauben, dass dem 93-Jährigen der Schlüssel oder etwas anderes in den Spalt bei der Lifttür gefallen sei und er selbst den Lift außer Betrieb genommen habe, um durch die Keller-Lifttür das verlorene Ding zu bergen. „Das hat er öfter gemacht, er kennt sich ja aus“, sagt eine Nachbarin. Dabei könnte er in den Schacht, der dort noch etwa zwei Meter tief ist, gefallen sein. Experten überprüfen jetzt den Aufzug. Der Tote wurde am nächsten Tag gefunden.